Cagliari, Scuffet: "Napoli? Sfida importante per i tifosi: ci serve il loro sostegno"

Ultime calcio Napoli - A margine del 1° Memorial "Najibe Zaher", il portiere del Cagliari, Simone Scuffet, ha parlato alla stampa presente:

"Abbiamo voluto portare il messaggio della sicurezza e quando ci si mette alla guida ma anche in ogni occasione bisogna avere la giusta attenzione. Bisogna essere coscienti di quello che si fa e per quanto le nostre azioni possano portare a delle conseguenze. I giovani sono il target a cui si rivolge questo memorial perché sono coloro a cui si possono dare i giusti insegnamenti. La partita di Lecce? Ci ha lasciato rammarico, giocando con un uomo in più per tutto quel tempo e creando occasioni potevamo portare a casa punti. Però ci ha lasciato la consapevolezza di aver creato molto, ma anche che abbiamo subito un altro gol su calcio d’angolo. Questo è uno spunto di riflessione su quando possiamo fare meglio su questo aspetto. C'è la consapevolezza che siamo all’inizio del nostro percorso, abbiamo gettato delle basi ma dobbiamo continuare a migliorare. Stiamo cercando di mettere in pratica quello che ci chiede il mister, ci sono dei cambiamenti rispetto a quello che facevamo l’anno scorso e ci vuole tempo per metterle in pratica. La prossima partita? Per noi sono tutte importanti perché valgono tutte tre punti. Sappiamo che per i tifosi sarà importante e ci auguriamo che ci diano il loro sostegno dall'inizio alla fine".