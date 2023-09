Antonio Cabrini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Anti-Napoli in Serie A? L’anno scorso gli azzurri hanno vinto il campionato a mani basse ed in tante vorranno battere il Napoli. La squadra di Garcia dovrà stare attenta a tutti, non solo Juventus, Milan ed Inter. Sarà un campionato difficile per tutti, anche le piccole saranno molto insidiose”.