Burgnich: "Per Sarri sarà importante conoscere i giocatori del Napoli ma sarà una gara di attesa, vi spiego"

Ultime calcio Napoli - Tarcisio Burgnich è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per Sarri sarà importante conoscere i giocatori del Napoli. Credo che ci possa essere una grande partita, il Napoli è molto giovane. In certe partite, come questa, così importanti, non si rieschierà di attaccare, ma si attenderà l'avverario per poi ripartire. Una gara importante per il campionato. Insigne? In Italia è rimasto solo lui, non ci sono altri grandi che si possono confrontare. Si comporta da vero sportivo e merita quello che si dice di lui".