Buffon: "Quando Conte va a fare spalla-spalla contro una sua ex squadra si fa dura per tutti! Mi ha fatto ridere una sua frase"

Gigi Buffon, ex portiere della Juve, è intervenuto durante la trasmissione Domenica Sportiva soffermandosi sull'esperienza di Conte a Napoli:

"Antonio Conte lo conosco benissimo e mi ha fatto ridere nella conferenza stampa dell'altro giorno. C'era la stampa che lo pressava sul mancato arrivo di un sostituto di Kvaratskhelia. Lui come risposta invita tutti ad apprezzare quanto è stato fatto da questa squadra e a godere del viaggio. Io a quel punto con le mani in faccia non credevo che lui dicesse quelle cose. Ma è lui? Mi sono chiesto. Impossibile che lui si goda il viaggio, in mente ha l'obiettivo e lo vive con le pene dell'inferno. Però lui in quel momento voleva rassenerare l'ambiente, predicando calma perchè poi Napoli è una città non semplice da gestire. Per cui io che lo conosco so cosa sta provando.

Però una cosa ve la posso dire. Andare a fare spalla a spalla con una sua ex squadra...diventa tosta per tutte eh! Una sua qualità? Lui ha una chiarezza tattica micidiale, il calciatore sa quello che deve fare una volta in campo. Ha la capaictà di coinvolgere tutte le componenti dell'ambiente, dritti verso un unico obiettivo. Quella capacità emozionale che trascina calciatori, tifosi, tutti, ed è qualcosa di insidioso averlo contro. Com'è con gli arbitri? Quest'anno mi sembra bravissimo."