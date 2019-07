Buffon: "Ho già parlato con Sarri, mi ha fatto un'ottima impressione"

Parole e pensieri di Gianluigi Buffon, che da oggi è di nuovo un portiere della Juventus.

Cosa rappresentano per te questi colori?

"Vuol dire rimettere un ordine ancora più preciso e forte nella strada della mia carriera, credo sia anche il premio bello per un uomo come me perché la vera felicità è che io conosco veramente bene la Juventus e approvo il loro modo di pensare e di agire. Secondo me la Juventus non regala niente, se sono qui per me è davvero una bella soddisfazione e non posso che ringraziare veramente tutti perché mi hanno permesso di vivere da protagonista una giornata e delle emozioni incredibili".