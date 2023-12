Buffon: "Giuntoli è un top tra i direttori sportivi, ha fatto un percorso di grande rilievo"

Gigi Buffon intervistato a Tuttosport ha parlato anche di Cristiano Giuntoli:

¬ęDiciamo che quando arriva nei posti √® bravissimo. Nessuno riesce a scegliere le persone e sistemare le cose importanti. √ą una capacit√† innata e naturale di percepire ci√≤ di cui c'√® bisogno e trovare la soluzione. Marotta √® uno che fa immediatamente la diagnosi e non sbaglia la cura e becca sempre la prognosi, tutto molto velocemente. √ą una qualit√† che hanno in pochi: solo gente sveglia ed esperta. Detto ci√≤, attenzione a Giuntoli: il percorso che ha fatto Cristiano √® stato di grande rilievo e lo pone fra i top. Forse stiamo facendo confusione, perch√© Giuntoli non √® un competitor di Marotta per ruolo e Beppe non √® un direttore sportivo ma qualcosa di pi√Ļ. Come direttore sportivo ‚Äúpuro‚ÄĚ, Cristiano √® uno di quelli che, in questi ultimi anni, ha fatto pi√Ļ degli altri. E ha un suo animalesco fiuto per il calcio¬Ľ.¬†