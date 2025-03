Buffa: "Messi o Maradona? Non scherziamo, non c'è paragone. Ho un aneddoto su questo tra Diego e Signorini"

Federico Buffa, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dal comunicato dell'emittente radiofonica:

"Messi o Maradona? Non scherziamo, non c'è paragone. Messi non esiste calcisticamente nel 1900. Nel 2010 Maradona allenava l'Argentina e Messi era un giocatore. Alla fine di un allenamento Diego era triste per come la squadra si stava allenando. Messi è l'ultimo che rientra e calcia verso la porta e sfiora la traversa. Signorini disse a Diego che sarebbe stato il miglior calciatore del mondo con Diego Maradona presente. Così Maradona rientra in campo e gli insegna a calciare le punizioni. Leo ripete la punizione di Diego, i due non si dicono una parola e rientrano negli spogliatoi".