Bucciantini a Sky: "C'è un problema a Napoli, non a caso Insigne non è diventato una bandiera!"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la cerimonia d'addio di Lorenzo Insigne in Napoli-Genoa:

"Insigne? È mancata in questo decennio la creazione di un’empatia. Insigne non è riuscito a diventare una bandiera e non si è lavorato affinché diventasse una bandiera. Non si è aiutato e non è stato aiutato a diventare una bandiera del Napoli. E questa creazione dell’empatia mancata porta anche a non accettare e a raccontare male un risultato come il terzo posto di quest’anno".