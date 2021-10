Bucchioni: "Napoli sempre più forte, questa squadra lotterà per lo Scudetto fino alla fine"

Ultimissime calcio Napoli - Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è una squadra sempre più forte, sono sicuro che arriverà fino in fondo e lotterà fino alla fine. E' una squadra che nasce dal passato, anche nel girone di ritorno dell'anno scorso ha fatto benissimo. Verticalizza di più, ha ritrovato Osimhen, ha preso Anguissa in mezzo al campo. Ha affrontato una Fiorentina che è molto scomoda da affrontare e, dopo esser passata in svantaggio, la squadra di Spalletti non si è disunita e questo è un altro merito".