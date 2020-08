Bucchioni: "Coppia Dybala-Ronaldo non funziona, l'argentino sacrificabile per la Juventus"

Ultime notizie calcio mercato - Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Le cause sono diverse. Credo che ci sia stata l'idea di vendere Ronaldo, perché il dualismo dal punto di vista tecnico è evidente. Ha avuto difficoltà a gestirli, così come Sarri. La coppia non funziona, perché Dybala è una seconda punta, non è un centravanti. E Ronaldo ha bisogno di una punta vera, che gli crei spazi. Dybala non si è mai messo al servizio di CR7, e due solisti non possono andare d'accordo. E due investimenti colossali non ci possono essere in questo momento. E Dybala è un gioiello che riesci a ricollocare più facilmente. Ma con i soldi che scarseggiano, saranno capaci di liberarsene facilmente? Di uno dei due comunque devi liberarti".