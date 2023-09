Bucchioni a CN24: "Nessun calciatore del Napoli è quello di un anno fa. Quella di Osimhen non è una ragazzata, intervenga ADL"

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Garcia si è messo in un mondo che non gli apparteneva da due anni, la situazione non è facile. Si trova di fronte ad una montagna da scalare, questo vale per lui ma in generale per qualsiasi allenatore. Ci sono difficoltà evidenti, fossi stato Garcia avrei cambiato il meno possibile: perchè cambiare un meccanismo che andava bene? E' stato un errore del francese, ci sono stati cambiamenti traumatici perchè è stato distrutto tutto in un attimo chiedendo di non giocare da squadra ma da singoli e poi abbassando la difesa.

Non c'è un calciatore che ha lo stesso rendimento pari a quello dello scorso anno. Forse Di Lorenzo, ma niente di più. Il calcio di Spalletti può diventare un po' il tuo calcio mettendoti nelle mani dei calciatori. Sarri arrivò a Napoli con il 4-3-1-2 poi si convinse a cambiare con un 4-3-3 facendo volare la squadra trovando un compromesso e ripartendo. Osimhen? Non può essere una ragazzata, è evidente che non ci sia la condivisione sul piano del gioco. Se togli i più forti, basando il gioco sui singoli, diventa difficile vincere.

Tweet de Laurentiis? E' un segnale che doveva dare ieri. Ci vedo qualcosa come una mossa psicologica. Lo vede anche lui che la squadra si sta perdendo. Ora deve dare un segnale per dire che tutto va bene, per provare a ricompattare. Lui ha scelto Garcia, ma dovrà intervenire".