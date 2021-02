Bucchi a CN24: "Al Napoli ieri è mancato Osimhen: non ha fatto lavoro di sponda e raccordo. Il secondo gol preso deve far riflettere"

Napoli Calcio - Christian Bucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Un attaccante non può porsi dei limiti, Osimhen predilige attaccare lo spazio. In generale ognuno ha le sue caratteristiche, ma uno deve saper fare tutto. Nella gara di ieri è mancato il lavoro di sponda di Osimhen perchè ho visto molto bene Zielinski, Elmas e Politano. Quello che è mancato è proprio l'attaccante nigeriano che non ha fatto un lavoro di raccordo. Il Napoli sta vivendo un momento di difficoltà per molti fattori in primi degli infortuni e qualche risultato non arrivato. A Granada è stata una sconfitta che pesa se poi sai di dover giocare contro un'Atalanta che gioca sopra ritmo senza avere cambi per far respirare giocatori perchè sei corto. Fino a quando la gara è stato in equilibrio nel primo tempo, il Napoli ha tenuto il campo poi nel secondo tempo ci sono stati tanti errori individuali. Più che il primo, è il secondo gol dell'Atalanta a dover fare riflettere perchè la squadra era piazzata e Muriel si è fatto da solo trenta metri"