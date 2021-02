Bruscolotti sbotta: “Giocatori del Napoli condizionati dai social? Non ci sto!”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, parla ai microfoni di Canale 21:

"Sento dire che i calciatori del Napoli si fanno condizionare dai media e da ciò che leggono sui social? Quando sento certe cose, non ci sto. Se io sono un professionista, non mi faccio condizionare da ciò che si dice in giro. Se è così, vuol dire che dentro di me, caratterialmente, c'è poca roba. Io, da calciatore, non vado a vedere cosa scrivono i giornalisti. Quando io giocavo male, pensavo solo a fare meglio la settimana dopo. Non si può andare dietro a certe cose. Se è vero che non riesci a sopportare la critica, allora è la fine: devi andare a giocare da un'altra parte, non a Napoli".