Bruscolotti: "Napoli? Contrario ai ritiri che rischiano solo di peggiorare le situazioni: basta andarci il giorno prima della partita"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Per il vostro Napoli fondamentale nel primo anno di Maradona fu proprio quella chiacchierata tra voi nel ritiro di Vietri sul Mare.

Il Napoli non andrà questa settimana in ritiro come aveva annunciato domenica: ci saranno invece degli incontri serali a cena.

Cosa è successo nell'incredibile finale di partita Empoli?

«Ci voleva più attenzione, una squadra che vince 2-0 non può commettere errori del genere. Non ho mai concepito il gioco dal basso perché prima o poi un errore può succedere e non lo faccio per difendere il mio calcio, lo dico perché non ne vedo l'utilità. Quanto campo campi guadagni risalendo dalla tua area di rigore? Per me sarebbe preferibile giocare di più sulle seconde palle cercando avanti Osimhen»