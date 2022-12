Bruscolotti: "Maradona un maesto in tutto, dopo i primi allenamenti ci sorprese. Cassano spara solo caz**te"

Beppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Cassano ha paragonato Messi a Maradona? E' uno che spara cazzate ogni giorno. Meglio lasciar stare certi personaggi per quello che fanno e dicono. Potevo andare in squadre più prestigiose, ma sono rimasto a Napoli per poter vincere e avverare un sogno di tutti. Dopo i primi allenamenti Maradona già ti faceva vedere cose incredibili, si esaltava in tutti i modi. Era un maestro in tutto.