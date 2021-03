Bruscolotti: "La notizia è il ritorno di Koulibaly, un mostro! Insigne è un grandissimo capitano"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli ha vinto a Milano offrendo un'ottima prestazione? Beh, a dire il vero lo avevo preventivato. Non era facile fare meglio con tutti quegli infortuni. Ma la squadra ha dimostrato di essere all'altezza e con il recupero di tanti calciatori sta dimostrando di essere in lotta per l'obiettivo prefissato. Sono molto contento, si vede la voglia di questi ragazzi. Guardate Lorenzo Insigne, sta facendo grandi cose e devo dire si sta comportando anche da grandissimo capitano, è un calciatore strepitoso e lo sta dimostrando ogni domenica. Zielinski? Fortunatamente questo ragazzo sta mostrando grande continuità quest'anno, è cresciuto tantissimo e si vede in campo. Ma la grande notizia è un'altra, il ritorno del "mostro" Koulibaly. E' stato autore di una grandissima prestazione in campo contro il Milan allo stadio Meazza".