Bruscolotti: "È l'anno giusto, a Sarri servirà tempo alla Juve. Il Napoli può approfittarne"

Beppe Bruscolotti, storico ex del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco quanto dichiarato:

"Io penso che questo possa essere un anno fondamentale. La Juve resta la squadra da battere ma ha cambiato la guida tecnica: per assimilare i nuovi dettami di Sarri servirà del tempo, e così se il Napoli centrerà gli obiettivi di cui si parla potrebbe anche approfittarne. Prima di avventurarmi in discorsi tricolore, direi che occorrerebbe un terzo accorgimento: un centrocampista di peso, del livello di James, e Manolas. Poi dipende molto dalle cessioni, dall’ossatura esistente. Sarà un anno-verità. Anche per Ancelotti».