Bruno Longhi: "Napoli, basta con i giudizi sommari come è successo con Ancelotti"

Napoli - Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Bruno Longhi, giornalista Mediaset. “Nelle ultime partite il Napoli è tornato ad essere una squadra – ha detto Longhi a Radio Crc – per questo motivo invito la piazza partenopea ad evitare giudizi sommari come quelli che costarono la panchina ad Ancelotti nella passata stagione. A Napoli hanno detto che Carlo è bollito. Guardate che in Premier è a un punto dalla Champions con una gara da recuperare. Eppure gli avevano chiesto l’Europa League”. Secondo Longhi “Il Napoli è ancora in corsa per la Champions anche grazie alla consacrazione di Zielinski. Per me è tra i primi in Europa. Di sicuro è il centrocampista più forte della rosa del Napoli. Infatti non ho mai condiviso i giudizi positivi su Demme, Lobotka e Bakayoko”.