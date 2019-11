Bruno Giordano: "Ibra al Napoli? Lo prenderei tutta la vita! Ancelotti è un personaggio carismatico, ma serve anche l'appoggio della società"

Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ancelotti è un personaggio carismatico, ma serve l'appoggio della società. Lui conosce poco questo ambiente standoci solo da un anno. Il napoli deve capire che siamo solo all'inizio e buttare tutto all'aria non è giusto. Per lo scudetto le cose si sono complicate, ma chiudere al secondo oppure al terzo posto con un buon cammino nelle Coppe, dire che sarebbe un'annata positiva. Un allenatore deve essere credibile nel rapporto. Bianchi non era il massimo da questo punto di vista. Noi prima sapevamo prenderci più responsabilità rispetto ai calciatori attuali perchè oggi a 16 anni hanno i procuratori mentre noi a 19 anni andavamo di persona a parlare con i presidenti. Quando escono notizie di un Ancelotti in bilico nelle prossime partite, molti ci sguazzano. In questo frangente la società dovrebbe dare tranquillità. La risposta devono darla i calciatori. Ibra al Napoli? Lo prenderei tutta la vita"