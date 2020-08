Brovarone: "Milik fortissimo, prenderlo ora sarebbe un affare! Milenkovic? Ha bisogno di uno come Albiol accanto"

Ultime notizie calcio Napoli - Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Milenkovic al Napoli? Accanto a Maksimovic non ce lo vedrei assolutamente. Con Manolas formerebbe una coppia dalla forza fisica impressionante ma accanto al serbo servirebbe un uomo come Albiol. Per la qualità dei difensori e dei centrocampisti del Napoli, questa squadra prende troppi gol. Manca qualcosa ma non saprei dirti cosa. Milik per me è fortissimo. E’ stata soltanto una mancanza di fiducia nell’ultimo periodo, gli è venuto meno un po’ di supporto. E’ un professionista straordinario, è un affare assoluto prenderlo ora. Boga si esprime meglio a sinistra”.