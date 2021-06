Brescia, Perinetti: "Spalletti scelta eccellente di ADL! Cistana al Napoli? Non so cosa farà"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giorgio Perinetti, ex DS del Brescia:

"Italia? Mancini ha dato fiducia ai ragazzi, percorso ottimo. Si può competere contro chi, sulla carta, sta sopra di noi, come Belgio, Spagna e Francia, così come l'Inghilterra che ora è una squadra e non una selezione. Cellino? Ho avuto quest'esperienza a Brescia, la città di mia madre. Il presidente è illuminato e di grande intelligenza. E' difficile reggere il confronto ma è stimolante. Per me è un arricchimento. Non è facile, io ho fatto un anno e son contento di non aver mollato prima. Cistana? Non so cosa farà. Con il suo rientro il Brescia ha ricominciato a volare: ha personalità ed è un giocatore da Serie A importante. Sicuramente è un elemento di grande prospettiva. Tanto è vero che Mancini lo convocò in Nazionale. Spalletti? Non ci ho mai lavorato. Penso che De Laurentiis abbia fatto una scelta eccellente. Era fermo da un po' quindi vuol dire che si è tenuto aggiornato e ha studiato altre cose, avrà tanta voglia di andare a lavoro. Scelta importante per il valore dell'allenatore che per la persona. Siena? Amarcord che intriga, ne stiamo parlando. Faccio gli auguri a Pippo Inzaghi che a quanto pare andrà ad allenare il club: è un professionista eccezionale".