Brescia, Perinetti: "Ricordo quando Maradona pagò il biglietto aereo ad un ragazzo della Primavera che rimase da solo a Soccavo. Una volta andò ad allenarsi con gli Allievi di sua spontanea volontà"

Diego Armando Maradona - Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal:

"Ho avuto la fortuna di lavorare nel Napoli per tre anni in cui c'era Maradona. Non ha senso raccontare ciò che ha fatto Diego a livello calcistico, ma ciò che ho apprezzato di lui era la sensibilità dell'uomo nel rapporto che aveva coi compagni e nel timore che dava agli avversari. Era una persona rispettosa di chiunque, questo mi ha sempre colpito, la sua sensibilità. Ricordo a Soccavo, sotto Natale, c'era un ragazzo della Primavera che mangiava da solo prima di partire col treno e tornare a casa perchè abitava nel profondo sud. Maradona si avvicinò e gli disse di partire subito per partire per vedere la sua famiglia. Gli mise dei soldi sul tavolo per fargli prendere l'aereo e viaggiare più velocemente. Aveva uno sviscerato per il calcio, una volta andò ad Agnano dove c'era l'allenamento degli allievi e si allenò con quei ragazzi. Pretendeva che la sua squadra, anche in partitella, non perdesse mai. Ogni uomo ha le proprie debolezze e nessuno ha avuto lo stress e la pressione che ha avuto nel sostenere il suo ruolo. Oggi Maradona non so quanto varrebbe, non c'è considerazione economica. Maradona è stato il più grande del suo tempo e paragonarlo con calciatori di oggi non ha senso. Ricordo un'intervista di Sivori che disse 'non ha senso a paragonare il massimo', il top è il top e basta. Scudetto al Napoli? I pronostici in questo campionato è difficile farne, non sappiamo quando finirà questa pandemia che compromette le prestazioni di tante squadre. Gattuso è l'uomo giusto, è un uomo, un grande professionista ed ama il suo lavoro e cerca di trasmettere la sua passione ai suoi giocatori. Se i suoi calciatori lo seguiranno nessun traguardo sarebbe impossibile".