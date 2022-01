Branca: "Corsa Scudetto? L'Inter non faticherà, senza intoppi riuscirà a vincere con distacco"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Corsa Scudetto? Non credo che l'Inter possa faticare a vincere lo Scudetto quest'anno, le uniche variabili da considerare sono gli infortuni ed il Covid. Magari tornerà su il Napoli che sta recuperando tanti elementi, a lungo ha avuto 7-8 elementi sempre fuori. Ma senza dubbio l'Inter ha la squadra più forte e senza intoppi vincerà con distacco".