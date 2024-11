Brambati: "Nel Napoli c'è ancora il cartello lavori in corso. Schermaglie Conte-Marotta fanno parte del gioco"

Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Raspadori via a gennaio? Sono equilibri che Conte, la Società e il calciatore dovranno provare a trovare. Si trova a giocare in una squadra importante, con una grandissima concorrenza, l’allenatore ha chiesto Lukaku che ha caratteristiche precise, diverse da Raspadori. Nel corso della stagione – ha detto l’opinionista e agente di calciatori a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -potrà trovare spazio ma c’è da capire se metterà il suo interesse - tra l’altro giustificatissimo - di trovare maggior minutaggio davanti a quello della squadra o meno. L’ambiente è la squadra stessa probabilmente stanno accarezzando l’obiettivo di vincere qualcosa di importante. Obiettivo Napoli? Il cartello ‘lavori in corso’ è ancora attaccato a questa squadra, ancora non è la squadra che vorrebbe Antonio, ma sta pian piano raggiungendo un determinato livello: lo confermano gli scontri diretti, dove da San Siro ha portato via 4 punti, e se Simeone non avesse sbagliato il gol all’ultimo minuto contro l’Inter poteva portare a casa bottino pieno. Tra le inseguitrici l’Inter ha un’ottima rosa, attenzione anche all’Atalanta che è la squadra più in forma non solo del campionato ma tra le più in forma in Europa. Schermaglie Conte/Marotta? Marotta sa chi c’è seduto sulla panchina del Napoli, lo ha avuto sia alla Juve che all’Inter anche se mi verrebbe da dire che è Conte che ha avuto Marotta, ‘perché sicuramente gli ha insegnato molto di più. Basti pensare che quando era alla Juve, Marotta scendeva in spogliatoio per ascoltare i discorsi di Conte che sembravano lezioni universitarie. Conte vuole trasmettere alla squadra la sua mentalità ai giocatori del Napoli. Relativamente alle schermaglie, Conte è bravo e sa muoversi anche a livello comunicativo. Di fronte trova Beppe che ha esperienza ed intelligenza per reggere il confronto”.