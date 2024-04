Brambati: "Conte-Napoli, c'è un solo grande problema da risolvere"

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato anche della possibilità Conte-Napoli: "Vediamo. Sarebbe la squadra ideale? Io credo che l'unico dubbio che potrebbe sussistere è la figura del presidente, che spesso è molto invadente nelle scelte tecniche. Trovo che la convivenza tra due persone così importanti debba trovare il giusto incastro. Ma vorrei sottolineare un aspetto: mi spiace che sia stata attaccata un'etichetta fasulla ad Antonio Conte sul fatto che lui ha bisogno di grandi giocatori, che bisogna spendere un sacco di soldi. Quando è arrivato all'Inter l'unico giocatore chiesto è stato Lukaku, arrivato a oltre 60 mln e poi rivenduto a 100. Gli altri giocatori sono stati preventivati dalla società, non chiesti da Conte. Alla fine del percorso Conte, tanti giocatori sono stati valutati ancora di più. Il lavoro di un allenatore si vede anche in questo. Il Milan per esempio ha speso 130 mln e ora ha l'obiettivo Europa League che a inizio stagione non c'era assolutamente, perché le ambizioni erano ben diverse".