Braida: "Vedere Messi sarà una gioia per i tifosi del Napoli: questi campioni sono la magia del calcio. Nessuna squadra è imbattibile, bisogna crederci"

Ultime calcio Napoli - Ariedo Braida, ex direttore del Barcellona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nessun squadra è imbattibile e il Napoli deve crederci anche se non sarà facile o semplice. Nel calcio tutto è possibile. In questo momento non è al massimo, ma a volte lo stimolo di poter affrontare squadre di questo blasone e importanza fa fare miracoli. Il Barcellona con messi è una squadra, senza diventa un'altra squadra. Questi campioni sono la magia del calcio. Vedere Messi sarà una gioia per i tifosi del Napoli. Quando si parla di campioni, il calcio diventa uno sport che ti fa innamorare. Maradona è stato un grande fuoriclasse, come Messi. Mi auguro che Messi venga a Napoli, giochi e faccia vedere quello che sa fare. Per il calcio è una delizia. Gattuso? Il Napoli non è al massimo, nel calcio succede".