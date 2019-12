Borriello: "Gattuso è il profilo che serviva al Napoli. Per gennaio mi auspico un mercato ben studiato"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Julie Italia: "Per gennaio mi auspico un mercato ben studiato, più funzionale rispetto a quello fatto lo scorso giugno. La rosa è incompleta con qualsiasi modulo si voglia adoperare, pensando al 4-3-3 che vuole adoperare Gattuso, direi che un calciatore “regista” sia quello che ci vuole. Sarà che sono affezionato ad un vecchio calcio, ma il ruolo da regista non lo abolirei mai, non riesco a vedere una squadra senza questa figura fondamentale che detta i tempi di gioco e dà tanta qualità. Gattuso? Lo stimavo molto come professionista, uno dei miei giocatori preferiti, un mediano tutto mente e cuore. Un modo di essere che spero possa trasferire alla squadra. Il profilo, secondo me, è quello che serviva, l'ambiente e il team avevano bisogno di una scossa forte e lui è quella figura ideale a fare ciò. Come allenatore non ha dimostrato grandi cose anche se è bravo. Non sempre è riuscito a imporre il suo carattere alle squadre che ha allenato. Fino ad ora non ha avuto molta fortuna, spero che Napoli sia la piazza ideale per far emergere il suo carattere e che sia la stessa città a portargli fortuna perchè, molto spesso, gli allenatori hanno anche bisogno di fortuna per emergere. Credo che Napoli sia la piazza giusta per far emergere un allenatore alle prime esperienze e che potrà dare le giuste soddisfazioni a noi tifosi e anche a lui come professionista".