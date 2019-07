Comune, Borriello: "Atleta ferito? Ci scusiamo a nome della città"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli

“Atleta del Congo ferito? Sono dispiaciuto, ci scusiamo a nome di tutta Napoli. La cerimonia è stata bellissima, c'erano famiglie ma anche appassionati del Napoli solo per vedere lo stadio. Giochi di luce, immagini di Napoli proiettate: tutto perfetto, ai ragazzi resterà per sempre la sensazione di aver vissuto quell'ambiente. Ci appelliamo al buon senso della gente per aver attenzione sul San Paolo in futuro, ma anche di chi lo gestirà.

De Laurentiis ieri era presente ed è stato molto cordiale, abbiamo scherzato su James Rodriguez e su altri calciatori: ho colto in alcune parole la voglia di fare una grande squadra, abbiamo anche discusso delle difficoltà di Sarri alla Juve e del fatto di poterne approfittare. Firma della convenzione? Il presidente è pronto, aspetta il Consiglio Comunale che la approvi”.