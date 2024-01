Borrelli presenta il libro 'Da pasta e patate a Stoccarda e ritorno' a CN24: "Un viaggio attraverso il tifo degli anni '80"

Lo scrittore Gianni Borrelli, autore del libro 'Da pasta e patate a Stoccarda e ritorno', è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nel libro parlo di Stoccarda-Napoli che è un punto di arrivo di un viaggio attraverso gli anni 80. Di una Curva B che continuo a frequentare completamente diversa da quella di adesso in cui ho vissuto un periodo splendido della nostra città in tutti i campi e dove non si vinceva soltanto a calcio.

I diritti d'autore saranno devoluti alle Onlus che sono case famiglia che ospitano bambini i cui genitori purtroppo sono implicati in processi penali o che hanno ricevuto condanne pesanti. Mi sembrava un gesto doveroso nei confronti di questi 'nuovi eroi' a cui cerchiamo di sstare vicino anche sotto altri aspetti.

Gente che lavora in silenzio attraverso tanti pericoli per dare un futuro a questi bambini innocenti e a volte appena nati.

La pasta e patate entra in questo racconto grazie a mia madre che non sapeva cucinarla. Quando andai a Stoccarda avevo questa pasta e patate con me che mi accompagnerà come filo conduttore durante il racconto. E' una sorta di escamotage narrattivo per arrivare ad un racconto molto più ampio. Il libro sta facendo numeri che non mi aspettavo nemmeno lontanamente e mi fa particolarmente piacere che lo stanno comprando ragazzi giovani che non hanno vissuto quell'epoca e che sono rimasti stupiti del modo di vivere lo stadio a quei tempi quando intere famiglie si riunivano sugli spalti invece che a tavola.

E' un regalo che faccio a coloro che non hanno vissuto quei tempi".