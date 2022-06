Bonfanti: "Deulofeu? Prima del Napoli c'era interesse del Milan. La verità sulla voce Tatarusanu"

Francesco Bonfanti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Le parole di Bonfanti:

"Gerard Deulofeu ha disputato una ottima stagione a Udine e non mi sorprende l'interesse del Napoli. Vi svelo un retroscena. Prima che piombasse il Napoli sul calciatore, c'è stato l'interesse del Milan. E mi risulta che fosse molto più che una idea. Poi però la trattativa non è andata in porto e il Napoli sembra davvero a un passo dallo spagnolo. Deulofeu fu uno dei più positivi anche quando militava nel Milan nonostante i problemi che aveva quella squadra. Tatarusanu? Ho letto anche io che sarebbe vicino al Napoli. Non penso che il Milan lo ceda a cuor leggero anche perché non ha fatto male nell'ultima stagione quando è stato chiamato a sostituire Maignan"