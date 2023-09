Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

‚ÄúTridente? Sono contento di come stanno lavorando insieme, anche se possono migliorare ancora. Dobbiamo farlo velocemente perch√© non abbiamo tempo, dobbiamo portare bene palla per facilitarli ed essere attenti in difesa‚ÄĚ.