Bologna, Thiago Motta a Dazn: "Napoli con strapotere offensivo, bravi a non subire gol. Rigore contro? Inesistente"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sempre in partita contro il Napoli? Vero, lo siamo sempre e lo siamo stati anche contro una buonissima squadra con il Napoli che ha un potere offensivo incredibile e noi siamo riusciti a non subire gol. Il rigore per loro è inesistente, nel momento che c’è da difendere i ragazzi lo fanno con il lavoro e con il livello che serve. In attacco dobbiamo fare di più e meglio, ma oggi avevamo di contro un’ottima squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno".

Di Silvestri è un ragazzo d'oro, un professionista esemplare che è sempre bene avere nel gruppo. Noi dobbiamo essere più bravi a leggere i momenti della partita, abbiamo bisogno delle due fasi. Oggi in difesa siamo stati molto solidi e faccio i complimenti ai ragazzi, ma per competere contro il Napoli hai bisogno di tutto ed anche dell'attacco. Sono soddisfatto di quanto visto oggi e da allenatore sono molto contento, vedo situazioni che mi compiacciono perchè questa squadra si sacrifica tutta".

Su Zirkzee : "Arnautovic non ci manca. Lui sa che gli voglio tanto bene, ho visto l'infortunio e mi dispiace. Zirkzee in questo momento è il simbolo della nostra squadra, ha voglia di fare gol e si è creato un'occasione da solo. Io devo aiutarlo per metterlo in condizioni migliori per arrivare al gol, per il resto ha fatto un lavoro eccezionale sia in fase di pressing che difensiva. Per giocare contro il Napoli abbiamo bisogno di tutti, oggi ho solo complimenti per lui anche se può e deve ancora migliorare".