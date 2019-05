Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoSport:

"Per Augustin Almendra abbiamo ricevuto diverse proposte. Sì, anche dal Napoli, che non ufficialmente ha migliorato un po' quella che ci avevano formulato durante il mercato di gennaio. Ma i partenopei non sono i soli a volerlo: valuteremo la sua situazione al termine del Mundial Under 20 e poi decideremo".