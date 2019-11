Biasin: "La mia sensazione è che De Laurentiis stia puntando Gasperini per l'anno prossimo"

Serie A - Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

SU POCHETTINO AL NAPOLI: "Non credo. La mia sensazione è che De Laurentiis stia puntando Gasperini per l'anno prossimo, ma è solo una sensazione. Spero che Ancelotti riprenda il suo cammino ma in questo momento la vedo dura".

SU IBRAHIMOVIC SI' O NO: "Ibrahimovic sì solo al Milan. Un club che ha le idee chiare non punta su un 38enne, anche se forte, mentre un club in difficoltà può aver bisogno di un giocatore del genere per dare una mano ad un gruppo molto inesperto".