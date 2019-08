Libero, Biasin: "Molto probabilmente Icardi e l’Inter finiranno in tribunale"

Calciomercato Napoli - Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin è tornato ancora una volta sulla spinosa questione Inter-Icardi: “Nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha parlato con l’ex capitano, recentemente tornato in gruppo agli ordini di Antonio Conte.

Mercato Napoli, duro colloquio Icardi-Inter

A colloquio con il ragazzo, Marotta e Ausilio hanno comunicato di vedere grande impegno da parte sua nel partecipare agli allenamenti, ma in contemporanea gli hanno confermato la ferma intenzione di non considerarlo parte integrante del progetto sportivo 2019-2020. Di più, al ragazzo è stato comunicato che non verrà iscritto alle liste Serie A e Champions League ed è stato infine invitato ad accettare una delle proposte ricevute dai club pretendenti (tra gli altri i tre italiani: Juve, Napoli e Roma). Icardi ha ascoltato e risposto in maniera secca: «La mia intenzione è restare all’Inter»“.

GUERRA APERTA – “Niente ripensamenti, per Icardi nel progetto-Conte (che pure lo avrebbe “valutato” più che volentieri) non c’è spazio. Totale: il ragazzo, intimamente convinto di poter far cambiare idea a tutti quanti e mai disposto ad aprire a un trasferimento in questo o quel club, pare che non l’abbia presa bene. Ora la situazione potrebbe precipitare, nel senso che il rischio di finire nelle mani dei legali diventa possibile, fastidioso, spinosissimo e, soprattutto, assolutamente non pronosticabile fino a sette mesi fa. Totale/2: l’Inter se ne frega abbastanza e pensa a completare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte“.