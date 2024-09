Biasin: "Faccio una previsione sul Napoli di Conte nelle prossime giornate"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'Inter arriva da una stagione straordinaria e ricomincia con lo stesso allenatore ed ha inserito solo un paio di pedine, è normale che se ne parli come la strafavorita. Poi è normale che la concorrenza vorrà provare a fare una grande stagione, non credo a chi dice che vuole solo piazzarsi, per esempio questo concetto nella testa di Conte non c'è, vuol puntare a qualcosa in più. Il Napoli è una serissima candidata in chiave scudetto e il fatto di non avere le coppe incide parecchio. Il fatto di poter giocare solo una partita a settimana, con Conte, è una garanzia. Conte è uno specialista nel lavorare con la settimana tipo. Da qui in avanti mi immagino un Napoli che triti punti. E' giusto che Conte non parli di scudetto pubblicamente, ma nella sua testa c'è quest'obiettivo.

Lukaku? Non è il più forte della Serie A, ma è quello che ha più goal nelle gambe. Tutti si immagino che quest'anno Lukaku possa fare una marea di goal, lui segna sempre, anche quando non è in forma. L'anno scorso ha segnato 21 goal in una stagione non brillantissima della Roma. Per me non è il più forte, ma credo che possa essere il prossimo capocannoniere, è nato per far goal. Oriali? E' importantissimo, è fatto della stessa pasta di Conte. Oltre ad essere una grande persona è uno di quelli che entra nella testa dei calciatori. Ha vissuto un ruolo fondamentale nell'Inter di Mourinho ed è perfetto come cuscinetto tra squadra e società. L'ho conosciuto e Napoli ha fatto un gran colpo anche con Oriali. Oriali non è uno tranquillo, ma capisce le situazioni ed è in grado di mettere la virgola per rassenerare gli animi".