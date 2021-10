Bianchi: "Insigne? Non è il caso di metterlo in discussione come rigorista, la scelta è sempre molto accurata"

Ultime notizie calcio Napoli - Ottavio Bianchi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne? Il rigorista si sceglie dopo una accurata scelta, poi in partita cambia sempre tutto perché rispetto all'allenamento ci sono più pressioni. Ci sono calciatori portati e calciatori che invece sono meno freddi. Non è il caso di metterlo in discussione per un paio di errori. Se dovesse sbagliarne ancora due allora si potrebbe ragionare".