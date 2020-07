Bertoni: "Gattuso ha trasmesso al Napoli quello che era in campo, peccato sia tardi per la Champions. Su Maradona..."

Ultime notizie calcio Napoli - Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Daniel Bertoni, ex calciatore di Fiorentina e Napoli tra le tante, il quale si è soffermato sulle vicende del calcio italiano e su tanti altri temi, ecco quanto raccolto:

"Gattuso? Ha trasmesso al Napoli quello che era in campo, molti calciatori della rosa partenopea stanno ritornando all'altezza, soprattutto la compagine azzurra ha ritrovato Milik. Peccato che forse non c'è tempo per tentare il recupero in Champions League. Maradona è arrivato a dare al Napoli quello che forse nessun altro calciatore riuscirà ad offrire. Maradona in azzurro ha fatto letteralmente la differenza nonostante la presenza di altri campioni".