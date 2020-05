Bertini: "Parlare a fine gara? Se l'arbitro lo fa, rischia di scatenare polemiche e dibattiti infiniti"

Ultime calcio - Paolo Bertini, ex arbitro internazionale, parlando al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, si è soffermato anche sui dubbi del designatore Rizzoli a proposito dell'idea di far parlare i direttori di gara a fine partita:

Bertini

"Sono d'accordo con Rizzoli. Che beneficio può esserci dalle dichiarazioni dell'arbitro a fine gara? qual è l'obiettivo? Per sentire il suo punto di vista, ma è già chiaro visto che ha preso un provvedimento. Lo spiega, ma tutto questo porterebbe poi ad un'infinità di punti di vista diversi e si arriverebbe ad un punto di polemica eccessiva. Anzichè placare gli animi si andrebbe incontro ad un ulteriore grandissimo dibattito. Ci sarebbero delle interpretazioni in funzione di creare discussioni. Arriveremo anche a vedere e sentire gli arbitri parlare, visto che siamo in un mondo di comunicazione però credo ci vorrà un sistema che preveda un contraddittorio limitato. Se si arriva a sottoporre all'arbitro una serie di domande da terzi diverrebbe tutto problematico. Se fa una dichiarazione spontanea o, ripeto, con un contraddittorio limitato finisce lì e può andar bene. E' tanto comunque che si parla di questa questione, già dai miei tempi però non se ne è mai fatto di nulla".