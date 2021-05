Bergomi: "Spezia perfetto per Osimhen, oggi sarà più difficile. Con lui a disposizione il Napoli avrebbe lottato con l'Inter"

Napoli calcio - Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli sta bene e arriva a questa sfida da una serie di partite giocate bene. La squadra è in salute e ha ritrovato Osimhen, che è un giocare che ha diverse caratteristiche rispetto agli altri attaccanti. E' un centravanti che attacca molto bene lo spazio e la gara con lo Spezia è stata perfetta per lui. Oggi invece sarà diverso, ci saranno maggiori difficoltà, contro l’Udinese è difficile fare gol. Mi piace come giocatore perché è veloce, nello sprint cambia passo due volte ed ha dei margini di miglioramento enorme nel gioco di squadra. E' bello anche fisicamente, è un quattrocentista prestato al calcio. Visto quanto sta facendo di recente, con la squadra al completo gli azzurri avrebbero potuto lottare con l'Inter per il primato. Spalletti può essere l'allenatore giusto. Gli azzurri per completare la rosa avrebbero bisogno di un esterno a sinistra diverso da Mario Rui, per il resto ha doppioni in tutti i ruoli. Livello di difficoltà per il Napoli stasera 6, deve fare attenzione all'Udinese”.