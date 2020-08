Bergomi: "Mai visto Insigne così, Zielinski mi sta impressionando. Con il Barcellona servirà pressare"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nella gara d’andata il Napoli pensava più a non subire gol mentre nelle ultime partite ho visto gli azzurri crescere cercando anche di fare una pressione alta. Secondo me contro il Barcellona serve proprio questo, magari mettendo la maschera dell’ossigeno per dieci minuti per poi tornare bassi e riprendere fiato. Bisogna recuperare Insigne, difende da area ad area e prestazioni del genere non gliele ho mai viste fare. A centrocampo Zielinski e Fabian hanno grande qualità. Il Napoli deve concentrarsi sulle proprie qualità”.