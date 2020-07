Bergomi: "Il Napoli deve fare di tutto per trattenere Callejon! Gattuso ha dimostrato di saper vincere, serve pazienza"

Ultime notizie Napoli - Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso ha sempre saputo sistemare situazioni difficili ma ha anche saputo vincere, come confermato dalla Coppa Italia. In questi anni, purtroppo, c’è sempre stata la Juventus e quindi serve pazienza. Bisogna prendere per buoni i secondi ed i terzi posti per poi puntare alla vetta. Il Napoli deve avere pazienza con Gattuso. Il Napoli deve fare di tutto per trattenere Callejon: lui fa gol. A Rino piacciono i mancini che giocano a destro ma è raro che facciano tanti gol. Lui invece ci riesce. Gli consiglio di accettare un anno pur di restare a Napoli”.