Bergomi: "Forse Spalletti ha caricato troppo la squadra in alcuni frangenti. Sarebbe un'assurdità se..."

Giuseppe Bergomi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ho messo il Napoli favorito per lo scudetto fin dalla prima giornata perchè allenata bene. Luciano ha gestito bene, forse ha caricato troppo l'ambiente in alcuni frangenti. Chi è subentrato nel secondo tempo contro la Roma non ha fatto bene. C'è da dire anche che il Napoli ha sfidato le due squadre più in forma del momento. A cinque giornate dalla fine, il napoli ha ancora qualche possibilità ma è difficile recuperare punti a Milan e Inter. Perdere uno scudetto per il rendimento al maradona mi sembra qualcosa di assurdo conoscendo il calore e la grinta che ti trasmette la gente napoletana sugli spalti"