Bergomi e il contatto Cristante-Mudryk: "Il tocco c'è, cosa avremmo detto a parti invertite?"

Nei minuti di recupero della sfida tra Ucraina e Italia, terminata 0-0, i padroni di casa hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore per un contatto tra Cristante e Mudryk e nel post gara, dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha commentato così. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Il tocco c'è, Mudryk è in anticipo. L'arbitro non ha fischiato mai un fallo al giocatore in tutta la partita, anche per il modo che ha di cadere. Sicuramente ha valutato così, ma io ho pensato: se fosse capitato a noi non so come avremmo reagito. Poi se ripenso al passato, al Mondiale 2002, dico che ci sta. Ma a parti invertite cosa avremmo detto? Il contatto c'è, poco da aggiungere".