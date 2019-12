Benny Carbone: "Con un regista il Napoli può riacciuffare il quarto posto. Gattuso? E' maestro dell'approccio emotivo"

Ultime Napoli calcio. Benito Carbone, ex attaccante del Napoli e dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine":

"Con la Befana arriva Napoli-Inter, partita dai grandi contenuti e sinceramente sempre molto emozionante per il sottoscritto. Il Napoli di Gattuso comincia a dare i primi segnali di risveglio, la qualità tecnica degli azzurri non è mai stata in discussione, l’approccio emotivo e la voglia di vincere partite come quella col Sassuolo invece mi sembrava mancasse un pó, prima dell’avvento di mister Gattuso. Rino in questo è un maestro, e i secondi tempi, sia quello sfortunato con il Parma che quello di Sassuolo, con l’esultanza rabbiosa di tutta la squadra a fine partita, dimostrano che sta entrando sempre di più nella testa dei suoi uomini, proprio come era riuscito a fare al Milan. Con un regista vero, Berge o Torreira che sia, visto che per me nè Allan, nè Fabian Ruiz hanno le caratteristiche per scandire i tempi di gioco, il Napoli puó davvero pensare di riacciuffare il quarto posto, obiettivo che oggi sembra davvero fuori portata".

Benny Carbone su Napoli-Inter

Passiamo all’Inter: "Partita cruciale per gli uomini di Conte. Il San Paolo è banco di prova fondamentale per una squadra con ambizioni come quella nerazzurra. Vincere al San Paolo, risultato che manca all’Inter da piu di vent’anni, potrebbe voler dire mandare un segnale fortissimo alla Juve e fare un passo in avanti sopratutto per ció che concerne la sicurezza e la coscienza dei propri mezzi. Il lavoro fatto da Conte finora è comunque incredibile, la squadra come sempre è nelle sue mani, Lukaku e Lautaro sembrano giocare insieme da anni, ed il mercato oltre al recupero importantissimo di Sensi potrebbero essere elementi fondamentali per continuare a sognare quell’obiettivo che nessuno nomina, ma a cui tutti in fondo in fondo oggi credono. Sará una gran partita, che ci dirà molto su entrambe le squadre, e che spero di riuscire ad essere al San Paolo per godermela. Saluti e buon anno a tutti!"