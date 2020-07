Benevento, Roberto Insigne: "Ora derby col Napoli, si avvera un sogno! Lorenzo mi ha già avvisato che..."

Ultime Calcio Napoli - Benevento, parla Roberto Insigne. L'ex attaccante azzurro, fresco della promozione in Serie A con la maglia delle streghe, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Ecco alcuni passaggi:

Roberto, adesso il Napoli lo affronterà nel derby?

Il fratello “famoso”, un po’ le ha fatto ombra?

«Se è successo non l’ho mai percepito. Io e Lorenzo siamo due giocatori diversi, sia per caratteristiche tecniche ma anche per carattere. Lui è fortissimo e sono orgoglioso di essere suo fratello. Pensi che spesso mi chiamano con il suo nome di battesimo, ci sono abituato. Rispondo e sorrido, sotto sotto mi fa anche piacere. Io però so chi sono e cosa ho fatto per meritarmi questa meravigliosa promozione. Da napoletano sono abituato: dobbiamo sudare più degli altri per affermarci».