Benevento, Insigne jr: "Dispiace aver lasciato Napoli perché sono tifoso azzurro ma voglio arrivare in Serie A con i sanniti"

Roberto Insigne, attaccante riscattato dal Benevento proprio in questa sessione di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OttoPagine:

"Sono molto contento di restare in giallorosso, sia per la società ma soprattutto per i tifosi che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto. A Benevento sono cresciuto molto, anche di più rispetto a Parma dove ho vinto il campionato. La gente mi ha voluto bene sin da subito e non posso desiderare altro per il mio futuro. Le parole del presidente Vigorito? E’ una persona che stimo e ammiro molto. Per questa squadra ci mette il cuore. Le sue dichiarazioni mi hanno fatto piacere, anche se abbiamo avuto modo di parlare tante volte anche in privato insieme a Pasquale Foggia, con il quale ho un ottimo rapporto”.