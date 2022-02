Benevento, il sindaco Mastella: "Scudetto al Napoli? Ho una scaramanzia, ecco come finirà domani"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Scudetto al Napoli? Per scaramanzia dico che non ci credo, ma domani il Napoli ce la può fare contro l’Inter. Il campionato è stralunato, il Napoli ha perso in modo inatteso contro Empoli e Spezia e mi ero lasciato andare al pensiero di un posizionamento nelle prime quattro. Poi il campionato si è riequilibrato, ed il Napoli ha di nuovo le sue possibilità: ora tocca agli azzurri fermare l’Inter.

Essere tifoso del Napoli e sindaco di Benevento? A volte i tifosi giallorossi me l’hanno fatto notare, ma fin quando il Benevento era in C ed in B era una cosa normale: con lo scontro diretto mi auguravo sempre un doppio pareggio e la salvezza del Benevento. Tra i tifosi non c’è grande rivalità, però.

Napoli-Inter finisce 1-0, segna Osimhen perchè lo vedo carico”