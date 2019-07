Benevento, Foggia: "Contenti dell'acquisto di Insigne jr, non credo ci saranno altre operazioni con il Napoli. Domani partita vera"

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il ritiro sta andando bene, il gruppo si conosce bene ed è cambiato lo staff tecnico che però sta lavorando in modo positivo sulla testa dei giocatori. Inzaghi ed Ancelotti hanno un bellissimo rapporto, il nostro tecnico sta preparando questa gara come se fosse una partita vera perché lo è. Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa e si rischia la brutta figura. Vogliamo proporre un gioco offensivo, questa è la nostra idea. Roberto Insigne ha meritato sul campo il nostro investimento, siamo contenti di poterlo avere a titolo definitivo con noi. Ad oggi non ci sono situazioni di mercato aperte con il Napoli, non credo che possano esserci in futuro. Poi le vie del mercato sono infinite. Con James la forbice con la Juventus andrà ad accorciarsi, la possibilità di giocarsi lo scudetto fino alla fine c’è. Al pari di Manolas, è un giocatore che innalza il tasso tecnico di una squadra già molto forte. Conosco bene Ancelotti, è stato bello per me vivere quella esperienza in ritiro con lui. Tutti i calciatori da lui allenati si legano alla figura dell’allenatore dal punto di vista umano. Si fa fatica a trovare una persona così in questo mondo”.