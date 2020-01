Bellucci: "Mi piacerebbe vedere Insigne e Politano sulle corsie, numeri offensivi del Napoli miglioreranno. Ranieri saprà come affrontare gli azzurri"

Ultimissime calcio Napoli - Claudio Bellucci, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Secondo me un segnale forte è arrivato già contro la Lazio: lottando tutti insieme è stato ritrovato l'entusiasmo tra squadra e tifosi. Poi con la Juventus c'è stata la conferma, la rosa del Napoli è molto forte. Ci stanno gli errori davanti alla porta ma con gli attaccanti che ha il Napoli i numeri offensivi sono destinati a migliorare. Mi piacerebbe vedere Insigne e Politano che giocano a parti invertite, sarebbe molto bello. Ranieri saèrà come affrontare il Napoli, anche contro il Sassuolo la Sampdoria ha fatto bene ed è un vero e proprio maestro. Ha fatto tutti i tipi di calcio vincendo scudetti e lottando per il vertice ed anche ottenendo salvezze insperate".